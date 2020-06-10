***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.06.2020 18:11
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850539
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
18:057,7111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
18:05375,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,45
|Açılış
|: 375,03
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
377,22
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|39.775.251
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.060.191
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.673.359
|% 9,97
|
|FORMT
|3,97
|1.395.475
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|535.568
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.244.367
|% -9,52
|
|BRMEN
|1,55
|27.383.884
|% -6,63
|
|MMCAS
|1,78
|819.367
|% -5,82
|
|EKGYO
|1,95
|1.570.733.901
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.065.195.838
|% 1,77
|
|GARAN
|8,20
|1.039.463.801
|% 0,24
|
|THYAO
|12,66
|768.744.429
|% 0,40
|
|GUSGR
|3,85
|733.398.019
|% 4,90
|
|EKGYO
|1,95
|1.570.733.901
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,80
|248.341.020
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,52
|469.696.460
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,85
|733.398.019
|% 4,90
|
|TSKB
|1,18
|203.625.408
|% 3,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6378
|8,6811
|% 0,19
|
|Frank
|7,1554
|7,1985
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8055
|1,8146
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|1,64
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.463
|6,80
|
|Tam
|2.506
|2.530
|3,30
|
|Yarım
|1.223
|1.233
|3,50
|
|Çeyrek
|612
|618
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,76
|
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