***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.06.2020 09:49
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853228
BIST
12:35115.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 652,50
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:356,8546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:357,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7255
En Düşük
7,6775
12:35389,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,91
|Açılış
|: 389,77
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.137.968
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.950.466
|% 9,93
|
|OZBAL
|3,66
|27.322.506
|% 9,91
|
|VERTU
|5,55
|4.217.201
|% 9,90
|
|MRGYO
|1,67
|44.312.531
|% 9,87
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AKSUE
|10,75
|11.740.570
|% -5,95
|
|AYEN
|5,02
|121.478.727
|% -5,82
|
|ORGE
|6,57
|74.870.483
|% -5,74
|
|ODAS
|2,45
|694.037.969
|% -2,00
|
|GARAN
|8,31
|489.992.556
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,92
|374.634.821
|% 1,59
|
|HALKB
|6,38
|373.009.593
|% 1,27
|
|TSPOR
|7,72
|263.934.882
|% -5,39
|
|ODAS
|2,45
|694.037.969
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,92
|374.634.821
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,46
|177.119.486
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,64
|148.121.218
|% 2,50
|
|KRSTL
|2,22
|168.388.070
|% 7,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4199
|8,4621
|% -0,15
|
|Frank
|7,2092
|7,2526
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8209
|1,8300
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,21
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|5,10
|
|Tam
|2.600
|2.612
|5,20
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|2,50
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-0,41
|