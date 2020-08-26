***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2020 09:10
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871186
BIST
10:271.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.097
En Düşük
1.086
10:277,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:278,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:27456,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,39
|Açılış
|: 456,05
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:27
|INTEM
|15,73
|3.131.067
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|9.043.378
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|CRDFA
|7,58
|7.413.290
|% 9,86
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|DGGYO
|12,77
|12.900.411
|% -5,69
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|SASA
|15,61
|232.114.298
|% -3,04
|
|PETKM
|4,13
|144.877.415
|% 0,49
|
|GUSGR
|6,38
|130.700.284
|% 2,41
|
|SISE
|6,05
|112.898.247
|% 1,17
|
|GARAN
|6,80
|101.287.869
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,89
|95.047.752
|% 0,53
|
|PETKM
|4,13
|144.877.415
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,06
|70.166.236
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,38
|130.700.284
|% 2,41
|
|SISE
|6,05
|112.898.247
|% 1,17
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3959
|7,3998
|% 0,13
|
|Euro
|8,7442
|8,7491
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,6921
|9,7407
|% -0,04
|
|Frank
|8,0931
|8,1418
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9667
|1,9765
|% 0,05
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-9,37
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,38
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,46
|46,46
|0,17
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:40TKNSA
Yüzde 6.88 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 939, 543 adet işlem
-
10:39TKNSA
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 549, 437 adet işlem
-
10:38IPEKE
Yüzde 4.08 oranında artışla 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 546, 597 adet işlem
-
10:37XU100
Endeks 1, 093 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 1, 886.00 milyon TL de
-
10:37MMCAS
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 554 adet işlem