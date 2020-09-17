***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.09.2020 09:26
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875366
BIST
12:101.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,23
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
12:107,5491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:108,9069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
12:10471,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,34
|Açılış
|: 471,68
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:08
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|19.256.052
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.047.283
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,10
|396.462.689
|% -2,21
|
|AVOD
|4,40
|358.120.013
|% 8,91
|
|PETKM
|4,33
|244.828.203
|% -0,46
|
|RTALB
|51,20
|222.930.132
|% 0,00
|
|GARAN
|6,67
|220.570.241
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,10
|396.462.689
|% -2,21
|
|IHLAS
|1,07
|106.483.218
|% -1,83
|
|AVOD
|4,40
|358.120.013
|% 8,91
|
|KARSN
|3,02
|206.380.445
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,51
|97.327.744
|% 0,00
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5420
|7,5461
|% 0,56
|
|Euro
|8,8948
|8,9014
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,7572
|9,8062
|% 0,52
|
|Frank
|8,2573
|8,3070
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0062
|2,0162
|% 0,53
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-14,17
|
|Altın Gr.
|471
|472
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.117
|3.194
|-2,44
|
|Yarım
|1.507
|1.545
|-1,19
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,90
|41,90
|-0,32
|