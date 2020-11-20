***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.11.2020 09:14
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889322
BIST
10:321.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.323
En Düşük
1.316
10:327,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,5993
En Düşük
7,5178
10:329,0123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0400
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,0364
En Düşük
8,9136
10:32454,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,96
|Açılış
|: 454,00
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
456,24
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler10:30
|KONYA
|980,40
|24.428.242
|% 10,00
|
|KAPLM
|29,70
|469.676
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|72.842
|% 10,00
|
|KENT
|471,60
|5.004.148
|% 9,98
|
|IZTAR
|14,03
|2.331.800
|% 9,95
|
|MARKA
|7,99
|929.900
|% -9,92
|
|EUYO
|4,82
|3.398.717
|% -9,91
|
|ARTI
|5,75
|53.510
|% -7,26
|
|TKURU
|265,00
|2.346.840
|% -6,23
|
|DAGHL
|14,50
|142.622
|% -4,92
|
|GARAN
|9,51
|671.342.717
|% -0,11
|
|THYAO
|12,02
|478.337.223
|% 2,65
|
|KRDMD
|4,85
|387.424.774
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,08
|243.672.091
|% -0,96
|
|GUBRF
|44,68
|208.379.039
|% 7,46
|
|SKBNK
|1,54
|134.219.215
|% 3,36
|
|KRDMD
|4,85
|387.424.774
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,08
|243.672.091
|% -0,96
|
|GARAN
|9,51
|671.342.717
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,93
|100.134.516
|% 0,52
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5766
|7,5816
|% 0,42
|
|Euro
|8,9933
|9,0002
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0419
|10,0923
|% 0,52
|
|Frank
|8,2982
|8,3482
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0164
|2,0265
|% 0,50
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,75
|
|Altın Gr.
|456
|456
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,10
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|0,04
|
|B. Petrol
|44,25
|44,25
|0,05
|
Seans Raporu
10:30
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10:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, YKBNK, SAHOL
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-
10:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 07 artarak (% 0.59 ) 1, 197
-
10:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, SAFKR, IZTAR, BUCIM, KENT, PKENT, KAPLM
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10:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARKA, EUYO