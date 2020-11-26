***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2020 09:24
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890074
BIST
11:191.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:197,9242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:199,4546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0270
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:19463,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,06
|Açılış
|: 463,03
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:19
|LOGO
|108,90
|60.731.800
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.134.630
|% 9,98
|
|QNBFB
|84,30
|9.867.257
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,12
|776.292.881
|% 1,08
|
|KRDMD
|5,14
|722.656.827
|% -1,15
|
|GARAN
|9,11
|445.366.704
|% 0,44
|
|ODAS
|3,69
|375.412.457
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,35
|374.626.513
|% 3,51
|
|KRDMD
|5,14
|722.656.827
|% -1,15
|
|ODAS
|3,69
|375.412.457
|% 1,37
|
|TSKB
|2,67
|270.548.779
|% -1,48
|
|HLGYO
|3,37
|322.167.323
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|195.585.448
|% 0,00
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9176
|7,9242
|% -0,35
|
|Euro
|9,4475
|9,4546
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,5655
|10,6184
|% -0,50
|
|Frank
|8,6986
|8,7510
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1068
|2,1174
|% -0,35
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|10,88
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-0,30
|
Seans Raporu
11:19
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-
11:34RYSAS
Yüzde 6.36 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 036, 155 adet işlem
-
11:33HLGYO
Yüzde 7.32 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 118, 368 adet işlem
-
11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KRDMD, TKFEN
-
11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, TAVHL
-
11:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 82 artarak (% 0.32 ) 1, 199