***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.12.2021 09:00
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982550
BIST
10:142.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,81
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.036
En Düşük
2.016
10:1413,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0757
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
10:1415,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0646
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
10:14789,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,93
|Açılış
|: 789,18
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler10:14
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|7.123.448
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|NIBAS
|12,47
|45.537.284
|% 9,00
|
|EUHOL
|2,28
|13.866.622
|% 8,57
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|2.538.076
|% -9,82
|
|PCILT
|14,06
|14.906.168
|% -7,01
|
|THYAO
|22,42
|642.215.557
|% 1,91
|
|KRDMD
|10,54
|293.191.935
|% 0,38
|
|SISE
|15,58
|260.041.769
|% 1,17
|
|ASELS
|25,00
|220.407.548
|% -0,16
|
|BIMAS
|76,50
|147.042.717
|% 2,20
|
|ODAS
|1,61
|63.261.812
|% -1,23
|
|THYAO
|22,42
|642.215.557
|% 1,91
|
|TSKB
|1,61
|45.611.778
|% -1,23
|
|KRDMD
|10,54
|293.191.935
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,53
|68.424.169
|% 0,00
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8554
|13,8629
|% 0,55
|
|Euro
|15,6468
|15,6604
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,2416
|18,3331
|% 0,36
|
|Frank
|14,9026
|14,9924
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6780
|3,6964
|% 0,36
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-3,07
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,93
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|-0,36
|