***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2022 09:26
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006733
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
0
En Düşük
0
18:0514,1411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0513
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1411
En Düşük
13,9691
18:0515,7728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0636
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05874,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,32
|Açılış
|: 874,58
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
876,05
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTKOM
|9,01
|262.994.053
|% 0,00
|
|ULKER
|15,30
|43.032.405
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,96
|57.140.926
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,14
|12.658.238
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,69
|79.441.768
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,01
|262.994.053
|% 0,00
|
|ULKER
|15,30
|43.032.405
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,96
|57.140.926
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,14
|12.658.238
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,69
|79.441.768
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 0,00
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 0,00
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 0,00
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,00
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 0,00
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1257
|14,1411
|% 0,36
|
|Euro
|15,7196
|15,7728
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,8840
|18,9787
|% 0,33
|
|Frank
|15,2916
|15,3837
|% 0,30
|
|Riyal
|3,7545
|3,7734
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,84
|
|Altın Gr.
|874
|874
|1,48
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|3,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
-
17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT