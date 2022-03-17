***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2022 09:12
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010983
BIST
10:552.124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 34,92
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.126
En Düşük
2.104
10:5514,6902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0747
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7181
En Düşük
14,5578
10:5516,2626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1121
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2733
En Düşük
16,0709
10:55913,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,71
|Açılış
|: 913,27
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler10:54
|IEYHO
|0,82
|17.122.327
|% 9,33
|
|AYEN
|11,58
|44.541.032
|% 5,56
|
|IHYAY
|0,68
|877.265
|% 4,62
|
|GLRYH
|2,58
|8.335.212
|% 4,03
|
|IHLAS
|0,54
|4.268.977
|% 3,85
|
|PKENT
|393,30
|40.374.528
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|30.341.683
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,91
|1.012.793.400
|% 3,61
|
|EREGL
|35,56
|981.484.480
|% 3,73
|
|GARAN
|11,92
|591.261.039
|% 0,51
|
|THYAO
|27,92
|573.261.708
|% 0,79
|
|FROTO
|296,80
|445.580.282
|% 3,60
|
|EKGYO
|2,27
|208.789.398
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,91
|1.012.793.400
|% 3,61
|
|CEMAS
|1,15
|65.016.683
|% 3,60
|
|GARAN
|11,92
|591.261.039
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,84
|131.616.851
|% 1,05
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6793
|14,6894
|% 0,51
|
|Euro
|16,2208
|16,2666
|% 0,72
|
|Sterlin
|19,2863
|19,3830
|% 0,73
|
|Frank
|15,5386
|15,6322
|% 0,51
|
|Riyal
|3,9029
|3,9225
|% 0,56
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|6,88
|
|Altın Gr.
|913
|913
|8,65
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,02
|
Seans Raporu
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