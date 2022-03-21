***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2022 18:07
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011805
BIST
17:552.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 27,33
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:5514,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0341
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:5516,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0194
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
17:55921,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,34
|Açılış
|: 921,27
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:55
|MAALT
|261,80
|37.026.161
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.573.090
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.876.729
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|74.371.626
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|60.584.502
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|162.593.706
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|SILVR
|7,18
|19.042.163
|% -5,15
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,78
|1.979.865.202
|% 0,22
|
|KRDMD
|14,95
|1.896.538.238
|% 1,36
|
|EREGL
|36,18
|1.765.998.886
|% 0,06
|
|GARAN
|11,83
|1.546.335.333
|% 0,00
|
|SISE
|13,98
|1.268.442.205
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,33
|508.876.989
|% 4,02
|
|YKBNK
|4,00
|822.199.122
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|535.886.054
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.546.335.333
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.896.538.238
|% 1,36
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8216
|14,8237
|% 0,23
|
|Euro
|16,3702
|16,3831
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,4952
|19,5929
|% 0,32
|
|Frank
|15,8667
|15,9623
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9386
|3,9584
|% 0,20
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|13,73
|
|Altın Gr.
|921
|921
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,13
|
|B. Petrol
|114
|114
|6,22
|