***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.04.2022 09:37
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020352
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
0
En Düşük
0
18:0514,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0103
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6065
En Düşük
14,5748
18:0515,9816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0677
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9841
En Düşük
15,8849
18:05925,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,01
|Açılış
|: 925,27
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,38
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|13,81
|21.173.640
|% 0,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 0,00
|
|ULUUN
|8,52
|54.005.881
|% 0,00
|
|YATAS
|12,04
|58.504.748
|% 0,00
|
|YGGYO
|22,64
|4.159.054
|% 0,00
|
|TUCLK
|13,81
|21.173.640
|% 0,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 0,00
|
|ULUUN
|8,52
|54.005.881
|% 0,00
|
|YATAS
|12,04
|58.504.748
|% 0,00
|
|YGGYO
|22,64
|4.159.054
|% 0,00
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% 0,00
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% 0,00
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,00
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 0,00
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6009
|14,6063
|% 0,08
|
|Euro
|15,9533
|15,9798
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,1339
|19,2299
|% 0,26
|
|Frank
|15,5849
|15,6788
|% 0,23
|
|Riyal
|3,8814
|3,9009
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-6,10
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,07
|