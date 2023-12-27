***AVGYO* *MEPET*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO******MEPET*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MEPET]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSamsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi 19J1A Pafta 6490 Ada, 18 parsel'de bulunan akaryakıt istasyonunun mevcut kiracısı MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic.A.Ş'nin (MEPET) kira bedeli, 22.09.2023 tarihinde revize edilmiştir. 02.10.2023 tarihinde MEPET'in şirketimize ulaşan indirim talebi yazısı baz alınarak yapılan çalışma sonucunda ,Akaryakıt sektörünün içerisinde bulunduğu kriz ortamı, 18 nolu parsel'de bulunan akaryakıt istasyonunun karayoluna cephesinin olmaması ve otogara giriş-çıkış yapan otobüsler dışında harici araçların girememesi, gelirin 20 parsele göre düşük kalması dikkate alınarak, 18 nolu parselde bulunan akaryakıt istasyonunun kira bedelinin, %25 oranında düşürülmesine karar verilmiştir.Bu durumda 18 parselin kira bedeli 01.01.2024 tarihinden geçerli olacak şekilde 49.500-TL+KDV olarak revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229884BIST