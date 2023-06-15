***AVGYO* *METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2023 18:33
***AVGYO******METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 14.06.2023 tarihinde 3,81 - 3,97 TL fiyat aralığından 597.455 TL toplam nominal tutarlı Alış ve 15.06.2023 Tarihinde 4,10 - 4,26 TL fiyat aralığından 143.897 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) sermayesindeki paylarımız 15.06.2023 tarihi itibariyle % 0.66 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/06/2023 597.455 0 597.455 0 597.455 % 0 % 0 % 0,54 % 0,54
15/06/2023 143.897 0 143.897 597.455 741.352 % 0,54 % 0,54 % 0,66 % 0,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159206
BIST
18:055.495
En Düşük
|Değişim
|: 2,51%
|| 134,71
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.495
18:0523,6451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0746
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6836
En Düşük
23,4435
18:0525,9079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,4077
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,9252
En Düşük
25,3574
18:051.488,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,04
|Açılış
|: 1.488,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|53,90
|57.871.700
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|52.572.905
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.321.521
|% 10,00
|
|AVHOL
|60,50
|82.560.396
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|1.337.285
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.396.116
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.790.319
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.988.276
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,27
|8.309.354
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|197.227.663
|% -7,12
|
|THYAO
|183,00
|7.453.398.769
|% 0,05
|
|SASA
|56,30
|5.151.183.675
|% 2,46
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|910.202.722
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6394
|23,6467
|% 0,32
|
|Euro
|25,8863
|25,9523
|% 1,77
|
|Sterlin
|30,1123
|30,2633
|% 1,27
|
|Frank
|26,4107
|26,5698
|% 1,44
|
|Riyal
|6,2830
|6,3145
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|16,43
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.487
|17,05
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.877
|22,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|2,49
|