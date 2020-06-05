***AVGYO* *VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.06.2020 18:51
***AVGYO******VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
05.06.2020 tarihinde AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVGYO) payları ile ilgili olarak 2,11-2,12 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVGYO) sermayesindeki paylarımız 05.06.2020 tarihi itibariyle % 2,08 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/06/2020 500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 % 1,39 % 1,39 % 2,08 % 2,08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849632
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
18:057,6635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:05366,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -5,58
|Açılış
|: 366,55
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5821
|8,6252
|% 1,21
|
|Frank
|7,0173
|7,0596
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8003
|1,8094
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-34,24
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-6,25
|
|Cumhuriyet
|2.374
|2.410
|-37,30
|
|Tam
|2.444
|2.488
|-31,10
|
|Yarım
|1.193
|1.209
|-20,60
|
|Çeyrek
|596
|604
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|1,99
|