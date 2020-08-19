***AVHOL* *ALBRK* *KSTUR* *BASCM* *ULKER* *FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
19.08.2020 16:53
***AVHOL******ALBRK******KSTUR******BASCM******ULKER******FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, AVHOL, BASCM, FORMT, KSTUR, ULKER
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E ALI KELESOGLU 28.718,181
AVHOL 2 AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. E MEHMET HALUK TANSU 310.000,000
BASCM 3 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E ÇIGDEM KAMILOGLU 6.177,141
FORMT 4 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E MEHMET HALUK TANSU 4.999.706,268
KSTUR 5 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E FERIDE FÜGE EKSIOGLU 1.039,433
ULKER 6 ÜLKER BISKÜVI SANAYI A.S. E BERRIN ÖZTÜRK 6.058,581
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869951
BIST