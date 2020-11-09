***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.11.2020 12:11
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887071
BIST
13:291.222
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 30,28
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.226
En Düşük
1.211
13:298,1091
En Yüksek
|Değişim
|: -4,81%
|| -0,4102
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0693
13:299,6405
En Yüksek
|Değişim
|: -4,80%
|| -0,4859
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5904
13:29511,11
En Yüksek
|Değişim
|: -4,43%
|| -23,72
|Açılış
|: 511,11
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
508,26
BIST En Aktif Hisseler13:29
|MARTI
|2,64
|16.690.582
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|18.743.904
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|659.541
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|82.090
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.960.867
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,51
|238.796.947
|% -16,11
|
|EUYO
|8,46
|897.437
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|SANFM
|13,98
|2.588.210
|% -5,73
|
|GARAN
|7,39
|2.241.044.589
|% 5,87
|
|PETKM
|4,37
|686.772.014
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,30
|660.625.609
|% 5,58
|
|YKBNK
|2,43
|503.297.976
|% 4,29
|
|ODAS
|3,66
|471.756.244
|% 1,67
|
|GARAN
|7,39
|2.241.044.589
|% 5,87
|
|YKBNK
|2,43
|503.297.976
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,51
|238.796.947
|% -16,11
|
|PETKM
|4,37
|686.772.014
|% 1,86
|
|ODAS
|3,66
|471.756.244
|% 1,67
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1013
|8,1091
|% -4,81
|
|Euro
|9,6241
|9,6405
|% -4,80
|
|Sterlin
|10,6336
|10,6869
|% -4,82
|
|Frank
|8,9770
|9,0311
|% -4,78
|
|Riyal
|2,1573
|2,1681
|% -4,74
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|6,00
|
|Altın Gr.
|512
|512
|-23,26
|
|Cumhuriyet
|3.407
|3.459
|-153,00
|
|Tam
|3.391
|3.478
|-152,66
|
|Yarım
|1.639
|1.683
|-73,84
|
|Çeyrek
|822
|841
|-36,93
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|-0,28
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,86
|