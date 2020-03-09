***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.300.000 101 7.200.765 443.437 -67.251 163.907 -1.826.749 -4.490.612 9.723.598 -24.022 9.699.576Transferler-4.490.612 4.490.612Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.336 70.389 52.053 52.053Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-24.022 -24.022 24.022 0Dönem Sonu Bakiyeler8.300.000 101 7.200.765 443.437 -85.587 163.907 -6.341.383 70.389 9.751.629 0 9.751.629Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.300.000 101 7.200.765 443.437 -85.587 163.907 -6.341.383 70.389 9.751.629 0 9.751.629Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-920.000 -920.000 -920.000Diğer Düzeltmeler-65.594 -65.594 -65.594Transferler70.389 -70.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.462 33.112 22.650 22.650Sermaye Arttırımı21.700.000 881.000 22.581.000 22.581.000Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 101 8.081.765 443.437 -96.049 163.907 -7.256.588 33.112 31.369.685 31.369.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.789 6.353.784Dönem Karı (Zararı)33 33.112 70.389Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler288.699 -39.447Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler45-47-48 1.175.355 728.182Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18-41 -7.680 -18.801Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30-49 167.800 50.396Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler545.347 157.085Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18 22.480 10.948Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -390.049 -967.257Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 -304.554 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-920.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler41.193 6.392.121Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.754.924 -9.466.752Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16,17 -4.578.806 -258.360Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.853.526 909.762Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,28,31,32 4.012.325 -4.200.510Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26,27 706.276 19.407.981Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları363.004 6.423.063Vergi İadeleri (Ödemeleri)-367.793 -69.279YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.762.642 -1.839.705Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 -375.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 316.409 4.554.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -2.079.051 -6.019.224FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.180.999 -4.505.882Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri550.219 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22,23,25 1.630.780 -4.505.882YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)413.568 8.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)413.568 8.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 217.236 209.039DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 630.804 217.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 630.804 217.236Ticari Alacaklar9 13.589.167 13.900.250İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 111.269 241.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 13.477.898 13.658.794Diğer Alacaklar11 871.510 757.875İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 10.437 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 861.073 757.875Stoklar13 3.210.289 1.356.763Peşin Ödenmiş Giderler15 4.347.796 33.971Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 0 13.433Diğer Dönen Varlıklar17 343.980 496.718ARA TOPLAM22.993.546 16.776.246TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.993.546 16.776.246DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3.494.139 5.643.997İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.494.139 5.643.997Diğer Alacaklar11 2.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 341.572 364.052Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 14.506.716 14.748.457Maddi Duran Varlıklar20 6.530.187 5.357.347Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 3.552.972 3.592.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 3.