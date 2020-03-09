***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.03.2020 22:00
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -67.251 163.907 -1.826.749 -4.490.612 9.723.598 -24.022 9.699.576
Transferler
-4.490.612 4.490.612
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.336 70.389 52.053 52.053
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-24.022 -24.022 24.022 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -85.587 163.907 -6.341.383 70.389 9.751.629 0 9.751.629
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -85.587 163.907 -6.341.383 70.389 9.751.629 0 9.751.629
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-920.000 -920.000 -920.000
Diğer Düzeltmeler
-65.594 -65.594 -65.594
Transferler
70.389 -70.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.462 33.112 22.650 22.650
Sermaye Arttırımı
21.700.000 881.000 22.581.000 22.581.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 8.081.765 443.437 -96.049 163.907 -7.256.588 33.112 31.369.685 31.369.685
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.789 6.353.784
Dönem Karı (Zararı)
33 33.112 70.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
288.699 -39.447
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45-47-48 1.175.355 728.182
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 -7.680 -18.801
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-49 167.800 50.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
545.347 157.085
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 22.480 10.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -390.049 -967.257
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 -304.554 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-920.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.193 6.392.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.754.924 -9.466.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 -4.578.806 -258.360
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.853.526 909.762
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,28,31,32 4.012.325 -4.200.510
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 706.276 19.407.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
363.004 6.423.063
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-367.793 -69.279
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.762.642 -1.839.705
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 -375.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 316.409 4.554.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -2.079.051 -6.019.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.180.999 -4.505.882
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
550.219 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22,23,25 1.630.780 -4.505.882
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
413.568 8.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
413.568 8.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 217.236 209.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 630.804 217.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 630.804 217.236
Ticari Alacaklar
9 13.589.167 13.900.250
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 111.269 241.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 13.477.898 13.658.794
Diğer Alacaklar
11 871.510 757.875
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.437 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 861.073 757.875
Stoklar
13 3.210.289 1.356.763
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.347.796 33.971
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 13.433
Diğer Dönen Varlıklar
17 343.980 496.718
ARA TOPLAM
22.993.546 16.776.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.993.546 16.776.246
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
3.494.139 5.643.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.494.139 5.643.997
Diğer Alacaklar
11 2.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 341.572 364.052
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 14.506.716 14.748.457
Maddi Duran Varlıklar
20 6.530.187 5.357.347
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.552.972 3.592.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.