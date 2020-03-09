***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
09.03.2020 09:29
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2016 - 31.12.2016, 01.01.2017 – 31.12.2017, 01.01.2018 – 31.12.2018
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
Finansal tablo ve dipnotların yeni bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmesi kapsamında
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul'un 16.05.2019 tarih ve 28/654 sayılı toplantısında alınan karar neticesinde yeni bir bağımsız denetim firması ile anlaşılarak finansal tablolarda gerekli düzeltmeler yapılmış olup, bu kapsamda 01.01.2016-31.12.2016, 01.01.2017-31.12.2017 ve 01.01.2018-31.12.2018 tarihli finansal tablo ve dipnotları yeniden hazırlanmış olup, KAP'ta yayımlanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825244
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
0
En Düşük
0
18:056,1549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0673
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
18:057,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1353
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05330,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,48
|Açılış
|: 330,20
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|ANACM
|3,73
|12.567.333
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,72
|29.474.754
|% 0,00
|
|MEGAP
|2,49
|323.810
|% 0,00
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,95
|103.009.901
|% 0,00
|
|ANACM
|3,73
|12.567.333
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,72
|29.474.754
|% 0,00
|
|MEGAP
|2,49
|323.810
|% 0,00
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,95
|103.009.901
|% 0,00
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% 0,00
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% 0,00
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 0,00
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% 0,00
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% 0,00
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% 0,00
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0224
|8,0626
|% 1,42
|
|Frank
|6,6279
|6,6679
|% 2,63
|
|Riyal
|1,6357
|1,6439
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,13
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,77
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|33,34
|33,34
|-11,93
|