***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2016 - 31.12.2016, 01.01.2017 – 31.12.2017, 01.01.2018 – 31.12.2018Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Tablo DipnotlarDeğişikliğin NedeniFinansal tablo ve dipnotların yeni bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmesi kapsamındaDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokAçıklamalarSermaye Piyasası Kurul'un 16.05.2019 tarih ve 28/654 sayılı toplantısında alınan karar neticesinde yeni bir bağımsız denetim firması ile anlaşılarak finansal tablolarda gerekli düzeltmeler yapılmış olup, bu kapsamda 01.01.2016-31.12.2016, 01.01.2017-31.12.2017 ve 01.01.2018-31.12.2018 tarihli finansal tablo ve dipnotları yeniden hazırlanmış olup, KAP'ta yayımlanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825244BIST