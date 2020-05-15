***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Tarihi 15.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Merkez Mah. Ayşıl Sok. No.60 Arnavutköy/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,2 - Yeniden Hazırlanan 2016 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - Yeniden Hazırlanan 2017 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - Yeniden Hazırlanan 2018 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,5 - 2019 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,6 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,8 - 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,9 - 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,10 - 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,11 - 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,13 - 2019 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,14 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - 2019 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,17 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 31.12.2016 Avrupa Holding Rapor.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 31.12.2017 Avrupa Holding Rapor.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 31.12.2018 Avrupa Yatırım Holding Rapor.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 31.12.2019 Avrupa Holding Rapor.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 2019 GK Çağrı Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 Avhol Yıllık Faaliyet raporu 31122019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 9 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15.06.2019 tarihinde saat 14:00'te aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Merkez Mah. Ayşıl Sokak No.60 Arnavutköy / İstanbul adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.avrupayatirimholding.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845302BIST