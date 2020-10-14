***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen toplantısında alınan kararlar çerçevesinde:Şirketimizin Yazlık Yeni Mahalle Odabaşlar Caddesi N4-3 Gölcük-Kocaeli adresindeki g23c03d3c pafta, 234 ada, 37 parsel, 6.888,69 m² adresindeki müstakil binanın satışı için görüşmelere başlaması için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ramazan Burak TELLİ'ye yetki verilmesine,Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, satış koşullarının Yönetim Kurulumuzun nihai onayına sunulmasınaKamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881447BIST