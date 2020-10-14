***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 10:50
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen toplantısında alınan kararlar çerçevesinde:
Şirketimizin Yazlık Yeni Mahalle Odabaşlar Caddesi N4-3 Gölcük-Kocaeli adresindeki g23c03d3c pafta, 234 ada, 37 parsel, 6.888,69 m² adresindeki müstakil binanın satışı için görüşmelere başlaması için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ramazan Burak TELLİ'ye yetki verilmesine,
Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, satış koşullarının Yönetim Kurulumuzun nihai onayına sunulmasına
Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881447
BIST
12:191.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:197,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,9580
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|Önceki Kapanış
|: 7,9330
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7,9550
En Düşük
7,9010
12:199,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 9,3150
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 481,55
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485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ESEN
|12,43
|751.605
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.447.032
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.239.912
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|967.026
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.449.017
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.808.623
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|516.388.732
|% -2,49
|
|SISE
|6,79
|464.930.373
|% 0,74
|
|GARAN
|7,10
|425.390.449
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,65
|380.604.041
|% 0,55
|
|ODAS
|3,56
|358.304.648
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,92
|354.322.033
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|516.388.732
|% -2,49
|
|TSKB
|1,18
|198.049.186
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,65
|380.604.041
|% 0,55
|
|ODAS
|3,56
|358.304.648
|% 0,28
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9500
|7,9550
|% 0,45
|
|Euro
|9,3266
|9,3313
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,2520
|10,3035
|% 0,38
|
|Frank
|8,6537
|8,7058
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1134
|2,1240
|% 0,41
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|5,35
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|19,04
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|9,21
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,61
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|