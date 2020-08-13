***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.08.2020 18:04
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 13.08.2020 tarihinde AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 1,61-1,62 TL fiyat aralığından 850.000 (Sekizyüzellibin) adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.08.2020 tarihi itibariyle %54,46 oranına gerilemiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/08/2020 0 850.000 -850.000 17.186.580 16.336.580 % 57,29 % 57,29 % 54,46 % 54,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868722
BIST
18:001.101
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -13,09
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:007,3249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0087
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:008,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:00457,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,87
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MSGYO
|4,18
|40.311.337
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,18
|326.373.761
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.183.060
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.142.146
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.762.191
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.021.547
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|RTALB
|42,98
|754.614.923
|% -9,90
|
|BURCE
|21,62
|10.444.534
|% -9,62
|
|ASELS
|17,59
|1.127.845.955
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.042.364.328
|% 0,84
|
|GUSGR
|5,96
|1.016.803.976
|% -2,13
|
|EKGYO
|1,99
|1.014.622.802
|% -2,45
|
|THYAO
|11,19
|991.613.605
|% -2,01
|
|EKGYO
|1,99
|1.014.622.802
|% -2,45
|
|KARSN
|3,27
|930.906.374
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,82
|797.849.263
|% -6,62
|
|SKBNK
|1,50
|387.521.055
|% -0,66
|
|ODAS
|2,43
|449.178.764
|% -3,95
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3143
|7,3249
|% -0,12
|
|Euro
|8,6551
|8,6674
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,5562
|9,6041
|% 0,30
|
|Frank
|8,0131
|8,0614
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9461
|1,9559
|% -0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|30,90
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,72
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,27
|
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|-0,30
|