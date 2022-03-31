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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2022 14:46
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi http://avrupayatirim.com.tr/

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ramazan Burak TELLİ 18652000 TRY 50,07
Halka Açık Hisse Senedi 18598000 TRY 49,93

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 394950 TRY 1,06 İmtiyazlı (Yönetim Kurulu Seçer) İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 36855050 TRY 98,94 rtaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş. SAĞLIK 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SAĞLIK 12000000 12000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
EGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GERİ DÖNÜŞÜM 6000000 4020000 TRY 67 Bağlı Ortaklık
MEET TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON SAN. TİC. A.Ş. TURİZM 12000000 8000000 TRY 66,67 Bağlı Ortaklık
GLR RESTORAN TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TURİZM 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İNNO RESTORAN TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TURİZM 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ALEA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ TURİZM 3500000 1750000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
CHS TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TURİZM 600000 300000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
NATUREL GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GERİ DÖNÜŞÜM 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SOİL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. KİMYASAL ÜRETİM VE UYGULAMA 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014403


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TURGG 216,70 49.541.072 % 10,00  
ULUSE 113,30 5.505.109 % 10,00  
YKSLN 7,22 63.019.838 % 9,89  
KUYAS 5,67 24.310.537 % 9,88  
ASUZU 73,40 80.749.979 % 7,94  
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Frank 15,7915 15,8866 % -0,14  
Riyal 3,8962 3,9157 % 0,01  
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Altın Gr. 910 910 -0,69  
Cumhuriyet 6.032 6.123 -5,00  
Tam 6.007 6.156 -0,51  
Yarım 2.903 2.978 -0,25  
Çeyrek 1.456 1.489 -0,13  
Gümüş.Ons 24,83 24,87 -0,02  
Gümüş Gr. 11,70 11,71 -0,02  
B. Petrol 106 106 -5,62  
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