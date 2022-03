***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi http://avrupayatirim.com.tr/Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ramazan Burak TELLİ 18652000 TRY 50,07Halka Açık Hisse Senedi 18598000 TRY 49,93Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 394950 TRY 1,06 İmtiyazlı (Yönetim Kurulu Seçer) İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 36855050 TRY 98,94 rtaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiARMED SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş. SAĞLIK 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SAĞLIK 12000000 12000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GERİ DÖNÜŞÜM 6000000 4020000 TRY 67 Bağlı OrtaklıkMEET TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON SAN. TİC. A.Ş. TURİZM 12000000 8000000 TRY 66,67 Bağlı OrtaklıkGLR RESTORAN TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TURİZM 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİNNO RESTORAN TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TURİZM 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkALEA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ TURİZM 3500000 1750000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkCHS TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TURİZM 600000 300000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkNATUREL GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GERİ DÖNÜŞÜM 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSOİL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. KİMYASAL ÜRETİM VE UYGULAMA 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014403BIST