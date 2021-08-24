***AVHOL* *GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
24.08.2021 13:57
***AVHOL******GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [AVHOL, GLYHO]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
AVRUPA YATIRIM HOLDING 51 25/08/2021
GLOBAL YAT. HOLDING 58 25/08/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960184
BIST
17:301.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:308,4148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:309,9098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:30488,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,42
|Açılış
|: 488,60
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:30
|GESAN
|24,86
|15.456.407
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.082.754
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.071.386
|% 9,99
|
|HATEK
|18,61
|26.136.793
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.212.262
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.678.640
|% -9,95
|
|EDATA
|16,93
|84.161.657
|% -7,94
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|VBTYZ
|23,00
|70.476.845
|% -7,03
|
|SANFM
|20,88
|5.928.799
|% -5,78
|
|THYAO
|12,82
|1.250.472.560
|% 2,64
|
|GARAN
|9,52
|986.810.090
|% -0,31
|
|BRLSM
|12,11
|741.071.386
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,76
|629.510.162
|% 1,17
|
|EREGL
|18,71
|510.648.394
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,57
|367.573.764
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,87
|220.700.308
|% 0,54
|
|GARAN
|9,52
|986.810.090
|% -0,31
|
|THYAO
|12,82
|1.250.472.560
|% 2,64
|
|KRDMD
|7,76
|629.510.162
|% 1,17
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4118
|8,4148
|% -0,06
|
|Euro
|9,8998
|9,9098
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,5197
|11,5775
|% -0,09
|
|Frank
|9,1877
|9,2430
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2371
|2,2484
|% -0,13
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|1,85
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.242
|3.291
|-9,00
|
|Tam
|3.227
|3.309
|-7,95
|
|Yarım
|1.560
|1.600
|-3,85
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|69,71
|69,71
|1,34
|
Seans Raporu
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