***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.824,17 % 0,03082Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00658Bağımsız Denetim Ücreti6.354,54 % 0,06935Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.995,08 % 0,02177Fon Yönetim Ücreti78.070,41 % 0,85205Hisse Senedi Komisyonu8.040,34 % 0,08775Tahvil Bono Komisyonu126,43 % 0,00138Gecelik Ters Repo Komisyonu1.275,56 % 0,01392Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.700,74 % 0,02948Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar591,49 % 0,00646Türev Araçlar Komisyonu2.643,26 % 0,02885Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.189,77 % 0,05664TOPLAM GİDERLER110.415,13DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.162.706,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899294BIST