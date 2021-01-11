***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.759,07 % 0,00008Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti33.028,87 % 0,001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri356.157,95 % 0,01083Fon Yönetim Ücreti11.707.073,26 % 0,35597Hisse Senedi Komisyonu250.469,53 % 0,00762Tahvil Bono Komisyonu433.905,49 % 0,001319Gecelik Ters Repo Komisyonu154.423,05 % 0,0047Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu50.767,34 % 0,00154Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar10.682,11 % 0,00032Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.115,35 % 0,00052TOPLAM GİDERLER13.016.985,36DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.288.769.634,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899305BIST