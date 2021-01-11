***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00008Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00003Bağımsız Denetim Ücreti21.332,1 % 0,00105Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri347.941,17 % 0,01716Fon Yönetim Ücreti20.407.293,34 % 1,0065Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu720,17 % 0,00004Gecelik Ters Repo Komisyonu99.639,22 % 0,00491Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.083,29 % 0,0006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.701,78 % 0,00023Vergiler ve Diğer Harcamalar444.968,92 % 0,02195Türev Araçlar Komisyonu829.146 % 0,04089Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler279.805,25 % 0,0138TOPLAM GİDERLER22.449.828,9DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.027.549.768,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899308BIST