***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.05.2020 17:50
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845982
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,56
|Açılış
|: 381,48
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2970
|8,3386
|% 0,31
|
|Frank
|7,0075
|7,0497
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8011
|1,8101
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|3,86
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.501
|4,20
|
|Tam
|2.538
|2.566
|4,30
|
|Yarım
|1.239
|1.254
|2,10
|
|Çeyrek
|619
|627
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,61
|35,61
|0,96
|