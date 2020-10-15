***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil SAZER 2013 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARBulut ÖZER 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman -- 2016 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARHakan DEPREM 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici --- 2016 -..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882070BIST