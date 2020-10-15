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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.10.2020 20:32
GÜNCEL HABERLER



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER 2013 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Bulut ÖZER 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman -- 2016 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Hakan DEPREM 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici --- 2016 -..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882070


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 330,00 3.051.220 % 10,00  
AVOD 9,90 104.124.423 % 10,00  
PENGD 6,71 154.192.892 % 10,00  
RAYSG 18,26 7.947.374 % 10,00  
CEOEM 8,14 94.150.571 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9286 7,9352 % 0,31  
Euro 9,2736 9,2893 % -0,03  
Sterlin 10,1988 10,2500 % -0,61  
Frank 8,6310 8,6830 % 0,07  
Riyal 2,1078 2,1183 % 0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 3,87  
Altın Gr. 486 486 2,09  
Cumhuriyet 3.204 3.252 -12,00  
Tam 3.186 3.265 -16,34  
Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 -0,08  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 -0,02  
B. Petrol 43,06 43,06 -0,26  
Seans Raporu 18:05
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