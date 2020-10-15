***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEmrah Ayrancı 2007 -......Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 18İdil Sazer 2012 - .....Ak Portföy Yönetimi A.Ş., 11Bulut Özer 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer -- 2016 - ?.. Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSINiyazi Atasoy 2013 - 2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür -- 2014 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür 18 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSIÜmit Şener 2008 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş-Müdür 20 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSIAlper Özdamar 2013 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSIHakan Deprem 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici --2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 11 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSICan Özçelik 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist -- 2016 - .....Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 10 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSIEyüp Gülsün 2013 - ....... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür 12 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSIEgemen Korkmaz 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882072BIST