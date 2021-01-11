***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,91Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,04Varsa İade Tutarı (TL)72959,71Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)106658,39Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 9,2Brüt Getiri (%)% 15,58Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)105658,39Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 10Açıklamalar2020 Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900740BIST