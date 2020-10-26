***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.05.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, COVID-19 (Koronavirus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yol açtığı belirsizlik ortamı nedeniyle 07.02.2020 tarihinde açıkladığımız 2020 yılına ilişkin hedef ve beklentilerimizi piyasaları ve yatırımcılarımızı yanıltmamak adına geri çektiğimizi ve ekonomik faaliyetleri takip edilerek, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından bu hedef ve beklentileri güncelleyeceğimizi kamuya duyurmuştuk.Yönetim Kurulumuzun 26.10.2020 tarihli toplantısında, COVID-19 (Koronavirus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yol açtığı süregelen belirsizlikler de göz önünde bulundurularak, Şirketimizin 2020 yılı için temel beklentilerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir:Bireysel emeklilik fon büyüklüğünde, özel sektör bireysel emeklilik şirketleri arasındaki liderliğin sürdürülmesi, Hayat sigortalarında, brüt yazılan primlerin geçen yıla kıyasla 25- 35% aralığında arttırılması,UFRS net karının %30-%40 aralığında büyütülmesi.Kamuoyuna duyulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884134BIST