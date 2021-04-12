***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
12.04.2021 12:28
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Lütfiye Yeşim Uçtum Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Lee Patrick Callaghan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gökhan Eyigün Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board
12:471.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:478,1577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:479,7082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0085
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:47452,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,16
|Açılış
|: 452,89
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:47
|MTRKS
|49,56
|5.552.058
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|889.469
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.698.120
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.774.824
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.541.523
|% -10,00
|
|TRILC
|42,70
|56.244.366
|% -9,99
|
|KRTEK
|16,69
|16.775.958
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|25.224.035
|% -9,96
|
|EREGL
|16,79
|508.277.539
|% 2,38
|
|FENER
|33,94
|437.534.921
|% 8,43
|
|GARAN
|6,62
|353.108.175
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,30
|336.679.710
|% 0,36
|
|NTGAZ
|13,68
|301.960.771
|% -8,06
|
|TSKB
|1,29
|200.262.393
|% -3,73
|
|EKGYO
|1,77
|261.331.065
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,04
|178.235.533
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,58
|193.513.614
|% 1,13
|
|GARAN
|6,62
|353.108.175
|% 0,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1540
|8,1577
|% 0,10
|
|Euro
|9,7033
|9,7082
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,1890
|11,2451
|% 0,20
|
|Frank
|8,7800
|8,8329
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,06
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-5,42
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.005
|3.051
|-1,00
|
|Tam
|2.988
|3.065
|-2,86
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|-1,38
|
|Çeyrek
|724
|741
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|0,49
|