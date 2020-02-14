***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
14.02.2020 18:10
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
37
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738916
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Böyle bir işlem olmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/BAĞIŞ POLİTİKASI
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/424749
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşme Md. 26 ve Md. 38 ve genel kurul iç yönergemiz : https://www.avivasa.com.tr/i/Assets/pdf/2012-yili-GK-toplanti-tutanagi.pdf
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul’a, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi, Genel Sekreter ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 40
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kar dağıtımı yapılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kar dağıtımı yapılmıştır.
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
14/03/2018 0 % 91,6 % 0 % 91,6 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL/GENEL KURUL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL/GENEL KURUL - 224 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738916
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporu/Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı sy.104
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporu/Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı sy.104
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı sy.104
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı sy.104
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı sy.104
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal ve Operasyonel Göstergeler- sy. 16
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ucret-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal yönetim- Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu sy.102
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 70 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 20 4 4
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
6.08.2019
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Evet (Yes)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Haluk Dinçer - Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN İÇ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK uyarınca, Lütfiye Yeşim Uçtum ve Anthnoy Felix Reczek ilgili yönetmelikteki yükümlülükleri yerine getirmek üzere iç sistemlerden sorumlu YK üyesi olarak atanmıştır. Buna ek olarak, Kurumsal Yönetim Tebliğ'i uyarınca, komite yapısı kurulmuş olup, detaylara KAP'tan ulaşılabilmektedir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Uygulamalarına İlişkin Bilgiler bölümü sy.83
Yönetim kurulu başkanının adı
Haluk DİNÇER
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mustafa Fırat KURUCA
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi olmadığı için ilgisiz.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketin sermayesinin %25'nin altında yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır ancak KAP bildirimi yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1- %19
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Haluk Dinçer İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/05/2011 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Sir Adrian Montague İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/05/2019 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mustafa Fırat Kuruca İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/12/2016 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Hakan Timur İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/03/2017 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Hayri Çulhacı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/11/2010 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Adam Jacek Uszpolewicz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/02/2017 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Fuat Öksüz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/03/2017 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Patrix Dixneuf İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/11/2019 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Lee Patrick Callaghan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/11/2018 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Antony Feliks Reczek İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/10/2014 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661440 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Lütfiye Yeşim Uçtum İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 25/10/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738913 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur. Çalışan tazminat süreçleri yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
2019 yılında iş hukukundan kaynaklanan ve şirketimiz aleyhine kesinleşen 10 dava bulunmaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik@sabanci.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İnsan Kaynakları Uygulamaları sy.61/ Kurumsal Yönetim - Menfaat Sahipleri sy.116
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme çalışmalarını gözetmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI'nda İnsan Kaynakları Politikası Bölümünde yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Etik Kurallarımız içerisinde yer alan "çalışana karşı sorumluluğumuz" ve "adil çalışma ortami oluşturulması ve sürdürülmesi politikası" maddelerinde belirtilmektedir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/ETİK POLİTİKASI
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
HAKKIMIZDA/KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İlgili kurum politikalarına https://www.avivasa.com.tr/kurumsal-yonetim linkinden ulaşılabilmektedir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ve HAKKIMIZDA bölümleri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL/ORTAKLIK YAPISI
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
TR/ENG
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu sy. 32/ Kurumsal Yönetim-Yönetim Kurulu sy.102 / Bağımsızlık Beyanı sy.108-109
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim- Yönetim kurulu komiteleri sayı, yapı ve bağımsızlığı sy. 104-105
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları sy. 103-104
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu - Hukuki Açıklamalar sy.90
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu - Hukuki Açıklamalar sy.90
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Çıkar çatışması bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bu kapsamda karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İnsan Kaynakları Uygulamaları sy.61/ Marka ve iletişim faaliyetleri sy. 57
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 93
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
"KURUMSAL/ESAS SÖZLEŞME "
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim- Yönetim kurulu komiteleri sayı, yapı ve bağımsızlığı sy.104
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma esaslarına şirketin internet sitesinden ulaşılabilmektedir ancak KAP duyurusu yapılmamıştır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Anthony Feliks Reczek Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Lütfiye Yeşim Uçtum Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Adam Jacek Uszpolewicz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Anthony Feliks Reczek Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Lütfiye Yeşim Uçtum Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Lee Patrick Callaghan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Erkan Şahinler Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Lütfiye Yeşim Uçtum Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hakan Timur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819179
BIST