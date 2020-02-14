***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı371.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebinde bulunulmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebinde bulunulmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738916Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıHayırİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBöyle bir işlem olmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBöyle bir işlem olmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBöyle bir işlem olmamıştır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/BAĞIŞ POLİTİKASIBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/424749Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşme Md. 26 ve Md. 38 ve genel kurul iç yönergemiz : https://www.avivasa.com.tr/i/Assets/pdf/2012-yili-GK-toplanti-tutanagi.pdfGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul’a, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi, Genel Sekreter ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıBulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 401.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/KAR DAĞITIM POLİTİKASIYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKar dağıtımı yapılmıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıKar dağıtımı yapılmıştır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı14/03/2018 0 % 91,6 % 0 % 91,6 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL/GENEL KURUL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL/GENEL KURUL - 224 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738916İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu/Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı sy.104Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu/Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı sy.104Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı sy.104Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı sy.104Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı sy.1044.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFinansal ve Operasyonel Göstergeler- sy. 16Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ucret-politikasiFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal yönetim- Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu sy.102Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 70 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 20 4 4İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi6.08.2019Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıEvet (Yes)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiHaluk Dinçer - Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN İÇ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK uyarınca, Lütfiye Yeşim Uçtum ve Anthnoy Felix Reczek ilgili yönetmelikteki yükümlülükleri yerine getirmek üzere iç sistemlerden sorumlu YK üyesi olarak atanmıştır. Buna ek olarak, Kurumsal Yönetim Tebliğ'i uyarınca, komite yapısı kurulmuş olup, detaylara KAP'tan ulaşılabilmektedir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıRisk Yönetimi ve İç Kontrol Uygulamalarına İlişkin Bilgiler bölümü sy.83Yönetim kurulu başkanının adıHaluk DİNÇERİcra başkanı / genel müdürün adıMustafa Fırat KURUCAYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi olmadığı için ilgisiz.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıŞirketin sermayesinin %25'nin altında yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır ancak KAP bildirimi yapılmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranı1- %19Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıHaluk Dinçer İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/05/2011 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Sir Adrian Montague İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/05/2019 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Mustafa Fırat Kuruca İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/12/2016 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)Hakan Timur İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/03/2017 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Hayri Çulhacı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/11/2010 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Adam Jacek Uszpolewicz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/02/2017 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Fuat Öksüz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/03/2017 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Patrix Dixneuf İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/11/2019 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Lee Patrick Callaghan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/11/2018 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)Antony Feliks Reczek İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/10/2014 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661440 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Lütfiye Yeşim Uçtum İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 25/10/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738913 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYoktur. Çalışan tazminat süreçleri yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı2019 yılında iş hukukundan kaynaklanan ve şirketimiz aleyhine kesinleşen 10 dava bulunmaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİnsan Kaynakları Genel Müdür YardımcısıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietik@sabanci.com3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASIÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıİnsan Kaynakları Uygulamaları sy.61/ Kurumsal Yönetim - Menfaat Sahipleri sy.1163.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme çalışmalarını gözetmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI'nda İnsan Kaynakları Politikası Bölümünde yer almaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiEtik Kurallarımız içerisinde yer alan "çalışana karşı sorumluluğumuz" ve "adil çalışma ortami oluşturulması ve sürdürülmesi politikası" maddelerinde belirtilmektedir.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM/ETİK POLİTİKASIKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerHAKKIMIZDA/KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİlgili kurum politikalarına https://www.avivasa.com.tr/kurumsal-yonetim linkinden ulaşılabilmektedir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ ve HAKKIMIZDA bölümleriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL/ORTAKLIK YAPISIKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTR/ENG2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu sy. 32/ Kurumsal Yönetim-Yönetim Kurulu sy.102 / Bağımsızlık Beyanı sy.108-109b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim- Yönetim kurulu komiteleri sayı, yapı ve bağımsızlığı sy. 104-105c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları sy. 103-104ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu - Hukuki Açıklamalar sy.90d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu - Hukuki Açıklamalar sy.90e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıÇıkar çatışması bulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBu kapsamda karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıİnsan Kaynakları Uygulamaları sy.61/ Marka ve iletişim faaliyetleri sy. 57İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 93Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu7 günKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı"KURUMSAL/ESAS SÖZLEŞME "Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetim- Yönetim kurulu komiteleri sayı, yapı ve bağımsızlığı sy.104Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKomite çalışma esaslarına şirketin internet sitesinden ulaşılabilmektedir ancak KAP duyurusu yapılmamıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Anthony Feliks Reczek Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Lütfiye Yeşim Uçtum Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Adam Jacek Uszpolewicz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Anthony Feliks Reczek Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Lütfiye Yeşim Uçtum Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Lee Patrick Callaghan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Erkan Şahinler Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Lütfiye Yeşim Uçtum Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hakan Timur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819179BIST