***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 11:19
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 932.128.563 TL, hayat dışı 51.130.761 TL olmak üzere toplam 983.259.324 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882127
BIST
12:411.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
12:417,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0131
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9475
En Düşük
7,9127
12:419,3092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3109
En Düşük
9,2709
12:41487,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 487,11
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,95
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler12:41
|ATSYH
|5,79
|1.268.352
|% 9,87
|
|ALCTL
|31,20
|41.681.544
|% 4,70
|
|ATLAS
|1,71
|6.386.932
|% 3,64
|
|AVGYO
|3,24
|27.842.137
|% 3,51
|
|ATAGY
|3,90
|3.700.121
|% 2,63
|
|COSMO
|8,84
|482.912
|% -9,98
|
|EMNIS
|37,58
|17.136
|% -9,97
|
|KERVN
|1,97
|283.845
|% -9,63
|
|DOBUR
|21,30
|63.900
|% -6,99
|
|MZHLD
|18,99
|8.432
|% -4,33
|
|SISE
|6,81
|683.100.246
|% 1,34
|
|KERVT
|7,78
|401.717.760
|% 3,46
|
|PETKM
|4,70
|293.662.059
|% 0,00
|
|TUPRS
|82,60
|257.328.972
|% 1,66
|
|SKBNK
|1,80
|240.703.332
|% 4,05
|
|SKBNK
|1,80
|240.703.332
|% 4,05
|
|SISE
|6,81
|683.100.246
|% 1,34
|
|IHLAS
|1,17
|91.339.236
|% 0,86
|
|PETKM
|4,70
|293.662.059
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,66
|200.862.192
|% 6,71
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9428
|7,9455
|% 0,17
|
|Euro
|9,3013
|9,3092
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2452
|10,2966
|% 0,27
|
|Frank
|8,6442
|8,6963
|% -0,06
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,01
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-0,13
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|19,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|22,76
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,02
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,02
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,36
|