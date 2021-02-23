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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.02.2021 21:23



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

               Şirketimiz Birleşik Krallık merkezli Aviva plc'nin bağlı ortaklığı Aviva International Holdings Ltd. (Aviva) ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin (Sabancı Holding) ortak yönetimine tabi bir şirket olup Şirketimiz sermayesinin %80'ini temsil eden paylar, Sabancı Holding ve Aviva tarafından eşit oranda paylaşılmaktadır.
Aviva Grubu, Birleşik Krallık, İrlanda ve Kanada'daki faaliyetlerine odaklanacaklarını ve iş ortaklıklarındaki opsiyonlarını değerlendireceklerini daha önce kamuya duyurmuştur. Öte yandan, Aviva'ya ait Şirketimiz paylarının Ageas Grubu(*) tarafından devralınmasına ilişkin taraflar arasında yürütülen görüşmelerin sonuçlandığı hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.
Bu gelişmeler ışığında, Ageas Insurance International NV (Ageas) ile Aviva arasında 23.02.2021 tarihli bir Hisse Alım Sözleşmesinin imzalandığı ve Aviva'nın sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin %40'ını temsil eden 72.000.006,72 TL nominal değerli payların tamamının Ageas tarafından devralınması konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenilmiştir.
Ageas ile Aviva arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesinin yürürlüğü, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, sözleşmede belirlenen kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olup, bu sürecin 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Yeni durumda Şirketimiz, Sabancı Holding ile Ageas'ın %40-%40 ortaklığı ile ortak yönetime tabi bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecektir.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
(*) Ageas Grubu'nun tepe şirketi olan ve payları Euronext Brüksel Borsası'nda işlem gören Ageas SA/NV hakkında detaylı bilgilere www.ageas.com/investors/investors-home adresinden erişilebilmektedir. Bir diğer Sabancı Topluluğu iştiraki olan Aksigorta A.Ş.'nin sermayesinin %72'sini temsil eden paylar, Belçika merkezli Ageas SA/NV'nin bağlı ortaklığı Ageas ile Sabancı Holding arasında eşit oranda paylaşılmakta olup Aksigorta, Sabancı Holding ve Ageas'ın ortak yönetimine tabi bir şirkettir. Sürecin tamamlanması halinde, Şirketimiz de Sabancı Holding ve Ageas'ın ortak yönetimine tabi bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecektir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912019


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