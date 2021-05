***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ageas Insurance International NV 72.000.006,72 TRY 40,00HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 72.000.006,72 TRY 40,00Diğer 35.999.986,56 TRY 20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934846BIST