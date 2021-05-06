***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2021 10:15
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ageas Insurance International NV 72.000.006,72 TRY 40,00
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 72.000.006,72 TRY 40,00
Diğer 35.999.986,56 TRY 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934846
BIST
11:301.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:308,3182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:3010,0305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0350
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:30479,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,40
|Açılış
|: 479,53
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:30
|TKURU
|269,50
|859.736
|% 10,00
|
|KRDMA
|7,26
|70.600.936
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,39
|36.102.126
|% 9,64
|
|DITAS
|17,39
|10.456.723
|% 8,55
|
|KRDMD
|8,33
|1.860.675.015
|% 8,04
|
|VAKFN
|17,26
|5.554.441
|% -9,96
|
|INTEM
|42,34
|2.177.230
|% -7,92
|
|DOBUR
|15,30
|666.323
|% -6,93
|
|DERHL
|7,92
|5.891.916
|% -6,82
|
|CANTE
|4,36
|163.934.047
|% -6,64
|
|KRDMD
|8,33
|1.860.675.015
|% 8,04
|
|THYAO
|12,87
|481.590.995
|% 2,14
|
|EREGL
|19,55
|439.419.496
|% 0,57
|
|GARAN
|7,31
|365.966.318
|% 0,83
|
|KOZAL
|118,90
|225.675.035
|% 1,28
|
|KRDMD
|8,33
|1.860.675.015
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,10
|107.370.742
|% 0,96
|
|GARAN
|7,31
|365.966.318
|% 0,83
|
|CANTE
|4,36
|163.934.047
|% -6,64
|
|THYAO
|12,87
|481.590.995
|% 2,14
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3152
|8,3182
|% 0,05
|
|Euro
|10,0222
|10,0305
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,5187
|11,5764
|% -0,09
|
|Frank
|9,0911
|9,1459
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2095
|2,2205
|% -0,03
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,81
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|0,06
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|0,16
|