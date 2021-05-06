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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.05.2021 10:15



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ageas Insurance International NV 72.000.006,72 TRY 40,00
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 72.000.006,72 TRY 40,00
Diğer 35.999.986,56 TRY 20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934846


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BIST En Aktif Hisseler11:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 269,50 859.736 % 10,00  
KRDMA 7,26 70.600.936 % 10,00  
KRDMB 7,39 36.102.126 % 9,64  
DITAS 17,39 10.456.723 % 8,55  
KRDMD 8,33 1.860.675.015 % 8,04  
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11:30 Alış Satış %  
Dolar 8,3152 8,3182 % 0,05  
Euro 10,0222 10,0305 % 0,35  
Sterlin 11,5187 11,5764 % -0,09  
Frank 9,0911 9,1459 % 0,25  
Riyal 2,2095 2,2205 % -0,03  
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11:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 6,81  
Altın Gr. 479 480 1,85  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,70 26,74 0,23  
Gümüş Gr. 7,13 7,14 0,06  
B. Petrol 69,12 69,12 0,16  
Seans Raporu 11:30
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