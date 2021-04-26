***AVISA* *INDES*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***AVISA******INDES*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [INDES]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar21/04/2021 tarihinde İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (INDES) payları ile ilgili olarak 6.80 ortalama fiyattan 548,227 adet alış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (INDES) sermayesindeki sahip olunan paylar 21/04/2021 tarihi itibarıyla % 5 sınırını aşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)21/04/2021 548.227 0 548.227 10.711.276 11.259.503 % 4,78 % 5,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931075BIST