***AVISA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVISA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAgeas Insurance International NV (Ageas) ile Aviva International Holdings Ltd. (Aviva) arasında imzalanan 23.02.2021 tarihli Hisse Alım Sözleşmesinde belirlenen kapanış koşulları yerine getirilmiş olup, böylece Aviva'nın sahip olduğu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AvivaSA) sermayesinin %40'ını temsil eden 72.000.006,72 TL nominal değerli payların tamamı 05.05.2021 tarihi itibarıyla Ageas tarafından devralınmıştır. Pay devriyle eşzamanlı olarak yeni durumda AvivaSA'nın ortak yönetimine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla Şirketimiz ile Ageas arasında imzalanan 14.01.2021 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi de yürürlüğe girmiş olup AvivaSA, Şirketimiz ile Ageas'ın %40-40 ortaklığı ile ortak yönetime tabi bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecektir. Daha önce 23.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızda Ageas Grubu ile Aviva Grubu arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi ile Şirketimiz ile Ageas arasında imzalanan Hissedarlar Sözleşmesinin yürürlüğünün, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, ilgili sözleşmelerde belirlenen kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu ve tüm bu sürecin en geç 2021 yıl sonuna kadar tamamlanmış olmasının öngörüldüğü kamuya açıklanmıştı. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934765BIST