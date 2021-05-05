***AVISA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2021 18:48
***AVISA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AVISA]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ageas Insurance International NV (Ageas) ile Aviva International Holdings Ltd. (Aviva) arasında imzalanan 23.02.2021 tarihli Hisse Alım Sözleşmesinde belirlenen kapanış koşulları yerine getirilmiş olup, böylece Aviva'nın sahip olduğu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AvivaSA) sermayesinin %40'ını temsil eden 72.000.006,72 TL nominal değerli payların tamamı 05.05.2021 tarihi itibarıyla Ageas tarafından devralınmıştır. Pay devriyle eşzamanlı olarak yeni durumda AvivaSA'nın ortak yönetimine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla Şirketimiz ile Ageas arasında imzalanan 14.01.2021 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi de yürürlüğe girmiş olup AvivaSA, Şirketimiz ile Ageas'ın %40-40 ortaklığı ile ortak yönetime tabi bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecektir. Daha önce 23.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızda Ageas Grubu ile Aviva Grubu arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi ile Şirketimiz ile Ageas arasında imzalanan Hissedarlar Sözleşmesinin yürürlüğünün, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, ilgili sözleşmelerde belirlenen kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu ve tüm bu sürecin en geç 2021 yıl sonuna kadar tamamlanmış olmasının öngörüldüğü kamuya açıklanmıştı. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934765
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.425
En Düşük
1.409
18:058,3262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
18:0510,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
18:05476,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,90
|Açılış
|: 476,89
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|42,24
|120.831.655
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|2.776.000
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,60
|1.119.754
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.080.684
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.832.259
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,17
|47.628.402
|% -10,00
|
|UZERB
|45,42
|515.291
|% -9,97
|
|EMNIS
|25,16
|1.555.813
|% -9,95
|
|KSTUR
|297,50
|1.324.175
|% -9,93
|
|AYEN
|7,56
|31.232.568
|% -9,89
|
|EREGL
|19,44
|1.044.017.324
|% -1,07
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 2,09
|
|THYAO
|12,60
|740.161.095
|% -0,16
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,65
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3202
|8,3264
|% 0,02
|
|Euro
|9,9924
|10,0126
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5421
|11,6000
|% 0,17
|
|Frank
|9,0735
|9,1281
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2120
|2,2231
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,62
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,43
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,60
|69,60
|0,72
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
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17:56DERHL
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17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
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17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
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17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem