***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









uyarınca ilgili makamlara başvuruda bulunulmasına,- Salgın Hastalık riskinin kontrol altına alındığının anlaşılması durumunda üretime tekrar devam edilmesine,- Şirketimiz bünyesinde, ayrıca gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınarak uygulanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831840BIST