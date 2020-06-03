***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232Diğer Düzeltmeler90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232Transferler30 -38.149 -5.204.761 5.242.910Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 4.830.152 6.015.750 10.845.902 -2.048.377 8.797.525Dönem Karı (Zararı)30 6.015.750 6.015.750 -2.048.377 3.967.373Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 4.830.152 4.830.152 4.830.152Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -327.123 -327.123 -327.123Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 -1.358.263 -1.358.263Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 -616.780 -616.780Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 18.233.992 -466.956 309.943 -1.512.290 5.688.627 49.593.887 28.733.704 78.327.591Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826Düzeltmelerden Sonraki Tutar90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826Transferler30 118 13.792.671 -13.792.671 118 118Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 320.113 320.113 -18.032.965 -17.712.852Dönem Karı (Zararı)30 320.113 320.113 -18.032.965 -17.712.852Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları30 17.470.265 17.470.265 17.470.265Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 310.061 29.712.497 320.113 76.790.834 15.642.523 92.433.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.900.961 2.973.321Dönem Karı (Zararı)428.774 3.640.250Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)428.774 3.640.250Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.857.753 -4.172.742Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 909.213 599.023Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-63.625Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 -63.625Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler658.469 522.592Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 536.519 522.592Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 121.950Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.572.689 -248.176Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -687.312 -305.474Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 7.260.001 57.298Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.643.477Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler14 -6.643.477Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 2.285.466 1.597.296Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.495.541Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 1.931.987Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 563.554İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.021.474 4.122.593Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.328.016 -118.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.318.793İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -6.328.016 -1.437.020Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.376.495 390.947İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 6.929.061 369.838İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -552.566 21.109Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 9.330.669 2.138.668Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -14.659.379 -3.462.740Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.271.432 9.688.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.271.432 9.688.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 296.068 294.033Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.717.227 -5.354.756İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.223.596 -4.867.091İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -493.631 -487.665Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -3.117.983 398.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler526.467 148.431Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 486.679 266.763Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 39.788 -118.332Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.265.053 3.590.101Ödenen Temettüler30 -616.780 -616.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -239.098Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 -508.214YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.197.163 -714.220Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.700.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.700.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.897.163 -714.220Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -9.665.077 -714.220Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -232.086FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.942.430 1.452.592İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.358.263İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları30 -1.358.263Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.003.220 2.810.855Kredilerden Nakit Girişleri45 14.003.220 2.810.855Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları385.461Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 385.461Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -600.870Ödenen Faiz45 -6.845.381YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.646.228 3.711.693NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.646.228 3.711.693DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 7.334.568 3.336.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 11.980.796 7.047.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 11.980.796 7.334.568Ticari Alacaklar7 33.486.555 26.407.602İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 33.486.555 26.407.602Diğer Alacaklar9 20.590.772 26.969.685İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.567.663 26.496.724İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.023.109 472.961Stoklar10 73.702.054 83.032.723Peşin Ödenmiş Giderler12 35.496.753 20.249.513İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 35.496.753 20.249.513Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 25.022 32.321Diğer Dönen Varlıklar29 1.927.747 2.414.426ARA TOPLAM177.209.699 166.440.838TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR177.209.699 166.440.838DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 27.367 24.949İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 27.367 24.949Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 46.478.500 46.478.500Maddi Duran Varlıklar14 31.519.370 27.165.541Kullanım Hakkı Varlıkları20 3.566.963 4.515.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 21.825.174 21.823.040Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 21.825.174 21.823.040Peşin Ödenmiş Giderler12 426.043 1.013.904İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 426.043 1.013.904Ertelenmiş Vergi Varlığı39 3.522.726 3.560.111Diğer Duran Varlıklar29 13.342 13.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.379.485 104.595.365TOPLAM VARLIKLAR284.589.184 271.036.203KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45 56.177.988 42.591.006İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45 56.177.988 42.591.006Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 11.870.580 16.514.033İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 11.870.580 16.514.033Ticari Borçlar7 43.325.751 40.240.569İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 43.325.751 40.240.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.175.827 879.759Diğer Borçlar9 48.953.755 51.670.982İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 48.336.330 50.559.926İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 617.425 1.111.056Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 320.943 3.773.337İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 320.943 3.773.337Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39 714.463 110.805Kısa Vadeli Karşılıklar25 594.625 121.950Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 594.625 121.950Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 95.024 17.087ARA TOPLAM163.228.956 155.919.528TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER163.228.956 155.919.528UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45 22.801.125 17.741.434İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45 22.801.125 17.741.434Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.643.313 2.345.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.130.685 1.833.264Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 512.628 512.628Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 3.482.433 2.353.523TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.926.871 22.440.849TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER192.155.827 178.360.377ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.790.834 59.000.338Ödenmiş Sermaye30 90.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.828 4.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 1.016.481 1.016.481Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -62.264.781 -62.264.781Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.691.635 17.691.635Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17.691.635 17.691.635Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 18.233.992 18.233.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -542.357 -542.357Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 310.061 309.943Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 29.712.497 -1.550.439Net Dönem Karı veya Zararı30 320.113 13.792.671Kontrol Gücü Olmayan Paylar15.642.523 33.675.488TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.433.357 92.675.826TOPLAM KAYNAKLAR284.589.184 271.036.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 58.223.427 38.604.245Satışların Maliyeti31 -45.653.385 -32.008.020TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.570.042 6.596.225BRÜT KAR (ZARAR)12.570.042 6.596.225Genel Yönetim Giderleri33 -3.765.212 -2.836.424Pazarlama Giderleri33 -1.555.806 -1.559.702Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 2.229.759 1.814.589Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -3.451.761 -2.032.803ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.027.022 1.981.885Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.020.066 6.676.734TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -63.625 148.409FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.983.463 8.807.028Finansman Gelirleri36 1.171.449 661.794Finansman Giderleri36 -6.845.381 -4.770.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.309.531 4.698.583Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.880.757 -1.058.333Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -714.463 -1.890Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 -1.166.294 -1.056.443SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)428.774 3.640.250DÖNEM KARI (ZARARI)428.774 3.640.250Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar108.661 -2.048.377Ana Ortaklık Payları320.113 5.688.627Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 40 0,00000000 0,00090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -4.830.152Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 -5.366.835Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39 536.683Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi39 536.683Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -4.830.152TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)428.774 -1.189.902Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar108.661 -2.048.377Ana Ortaklık Payları320.113 858.475http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848851BIST