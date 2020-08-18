***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuMuhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232Düzeltmelerden Sonraki Tutar90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232Transferler30 -38.149 -5.204.761 5.242.910Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 4.830.152 5.570.038 10.400.190 2.498.411 12.898.601Dönem Karı (Zararı)30 5.570.038 5.570.038 2.498.411 8.068.449Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 4.830.152 4.830.152 4.830.152Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 57.694 57.694 57.694Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 -616.780 -616.780Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -466.956 309.943 -1.512.290 5.570.038 50.891.255 33.280.492 84.171.747Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826Düzeltmelerden Sonraki Tutar90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826Transferler30 111.693 13.680.978 -13.792.671Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -2.325.958 -2.325.958 -18.109.440 -20.435.398Dönem Karı (Zararı)30 -2.325.958 -2.325.958 -18.109.440 -20.435.398Kar Payları30 17.470.265 17.470.265 17.470.265Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 421.636 29.600.804 -2.325.958 74.144.645 15.566.048 89.710.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI247.753 2.973.321Dönem Karı (Zararı)-2.293.772 3.640.250Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.293.772 3.640.250Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.097.693 -4.172.742Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.886.755 599.023Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.825.255Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 -165.255Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 -6.660.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 252.038 522.592Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 130.088 522.592Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 121.950Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 11.987.756 -248.176Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -687.313 -305.474Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 12.675.069 57.298Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.643.477Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler14 -6.643.477Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 1.405.215 1.597.296Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 5.391.184Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 1.931.987Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 3.459.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.087.392 4.122.593Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.058.535 -118.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.318.793İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.058.535 -1.437.020Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.891.025 390.947İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.830.689 369.838İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 60.336 21.109Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 11.615.094 2.138.668Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -21.991.877 -3.462.740Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.496.408 9.688.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.496.408 9.688.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 63.203 294.033Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.993.762 -5.354.756İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.388.408 -4.867.091İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -605.354 -487.665Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -3.555.231 398.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.322.029 148.431Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 1.358.441 266.763Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -36.412 -118.332Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları716.529 3.590.101Ödenen Temettüler30 -616.780 -616.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 148.004YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.980.445 -714.220Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.723.209Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.723.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.703.654 -714.220Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -10.358.123 -714.220Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -345.531FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.928.118 1.452.592İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları30 -1.358.263İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları30 -1.358.263Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25.560.578 2.810.855Kredilerden Nakit Girişleri45 25.560.578 2.810.855Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları820.773Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 820.773Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -1.184.932Ödenen Faiz45 -12.268.301YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.195.426 3.711.693NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.195.426 3.711.693DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 7.334.568 3.336.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 12.529.994 7.047.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 12.529.994 7.334.568Ticari Alacaklar7 24.201.634 26.407.602İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 24.201.634 26.407.602Diğer Alacaklar9 23.074.872 26.969.685İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 22.666.035 26.496.724İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 408.837 472.961Stoklar10 71.417.629 83.032.723Peşin Ödenmiş Giderler12 40.491.436 20.249.513İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 40.491.436 20.249.513Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 758.991 32.321Diğer Dönen Varlıklar29 1.055.985 2.414.426ARA TOPLAM173.530.541 166.440.838TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR173.530.541 166.440.838DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 28.737 24.949İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 28.737 24.949Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 53.138.500 46.478.500Maddi Duran Varlıklar14 31.443.540 27.165.541Kullanım Hakkı Varlıkları20 236.006 4.515.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 21.706.744 21.823.040Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 21.706.744 21.823.040Peşin Ödenmiş Giderler12 2.763.858 1.013.904İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.763.858 1.013.904Ertelenmiş Vergi Varlığı39 1.966.593 3.560.111Diğer Duran Varlıklar29 13.342 13.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR111.297.320 104.595.365TOPLAM VARLIKLAR284.827.861 271.036.203KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45 60.597.633 42.591.006İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45 60.597.633 42.591.006Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 9.303.165 16.514.033İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 9.303.165 16.514.033Ticari Borçlar7 36.965.997 40.240.569İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 36.965.997 40.240.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 942.961 879.759Diğer Borçlar9 48.815.600 51.670.982İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 48.171.518 50.559.926İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 644.082 1.111.056Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 218.106 3.773.337İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 218.106 3.773.337Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39 243.989 110.805Kısa Vadeli Karşılıklar25 121.950 121.950Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 121.950 121.950Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 18.824 17.087ARA TOPLAM157.228.225 155.919.528TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.228.225 155.919.528UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45 32.506.253 17.741.434İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45 32.506.253 17.741.434Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.623.984 2.345.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.111.356 1.833.264Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 512.628 512.628Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 2.758.706 2.353.523TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.888.943 22.440.849TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER195.117.168 178.360.377ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.144.645 59.000.338Ödenmiş Sermaye30 90.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.828 4.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 1.016.481 1.016.481Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -62.264.781 -62.264.781Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.691.635 17.691.635Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17.691.635 17.691.635Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 18.233.992 18.233.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -542.357 -542.357Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 421.636 309.943Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 29.600.804 -1.550.439Net Dönem Karı veya Zararı30 -2.325.958 13.792.671Kontrol Gücü Olmayan Paylar15.566.048 33.675.488TOPLAM ÖZKAYNAKLAR89.710.693 92.675.826TOPLAM KAYNAKLAR284.827.861 271.036.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 102.306.820 90.307.562 44.083.393 51.703.317Satışların Maliyeti31 -84.209.131 -72.597.983 -38.555.746 -40.589.963TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.097.689 17.709.579 5.527.647 11.113.354BRÜT KAR (ZARAR)18.097.689 17.709.579 5.527.647 11.113.354Genel Yönetim Giderleri33 -5.114.737 -5.313.270 -1.349.525 -2.476.846Pazarlama Giderleri33 -3.264.229 -3.242.385 -1.708.423 -1.682.683Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 4.668.404 2.688.176 2.438.645 873.587Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -6.680.974 -3.282.718 -3.229.213 -1.249.915ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.706.153 8.559.382 1.679.131 6.577.497Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.075.867 6.676.734 55.801TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -165.255 -101.630 -148.409FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.616.765 15.236.116 1.633.302 6.429.088Finansman Gelirleri36 2.600.453 1.566.873 1.429.004 905.079Finansman Giderleri36 -12.268.301 -8.898.768 -5.422.920 -4.128.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-51.083 7.904.221 -2.360.614 3.205.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.242.689 164.228 -361.932 1.222.561Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -243.989 -3.179 470.474 -1.289Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 -1.998.700 167.407 -832.406 1.223.850SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.293.772 8.068.449 -2.722.546 4.428.199DÖNEM KARI (ZARARI)-2.293.772 8.068.449 -2.722.546 4.428.199Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32.186 2.498.411 -76.475 4.546.788Ana Ortaklık Payları-2.325.958 5.570.038 -2.646.071 -118.589Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -4.830.152Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 -5.366.836Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39 536.684Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi39 536.684Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -4.830.152TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.293.772 3.238.297 -2.722.546 4.428.199Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32.186 2.498.411 -76.475 4.546.788Ana Ortaklık Payları-2.325.958 739.886 -2.646.071 -118.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869857BIST