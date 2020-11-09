***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.958 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.860 71.832.231Düzeltmelerden Sonraki Tutar90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.958 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.860 71.832.231Transferler30 -38.149 -5.204.761 5.242.910Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 4.830.152 11.271.176 16.101.328 3.495.091 19.596.419Dönem Karı (Zararı)30 11.271.176 11.271.176 3.495.091 14.766.267Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 4.830.152 4.830.152 4.830.152Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 57.694 57.694 57.694Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 -616.780 -616.780Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -466.956 309.943 -1.512.290 11.271.176 56.592.393 34.277.171 90.869.564Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.762.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826Düzeltmelerden Sonraki Tutar90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 -8.998.415 -8.998.415 -18.132.757 -27.131.172Dönem Karı (Zararı)30 -8.998.415 -8.998.415 -18.132.757 -27.131.172Kar Payları30 17.470.265 17.470.265 17.470.265Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 421.636 29.600.804 -8.998.415 67.472.188 15.542.731 83.014.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-493.503 -4.228.784Dönem Karı (Zararı)-8.989.546 14.766.267Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.366.421 -3.149.021Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 2.875.097 1.628.975Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.680.879Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 -20.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 -6.660.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.044.096 1.368.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 308.919 1.368.203Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler613.227Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 121.950Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.202.714 136.277Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -687.312 -102.803Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 22.890.026 239.080Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.366.835 -6.676.734Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler14 -5.366.835 -6.676.734Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 853.748 394.258Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler5.438.480Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 2.001.577Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 3.436.903İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.591.985 -15.230.068Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.746.269 -5.773.450İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -600.245 6.807.404İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 5.346.514 -12.580.854Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.460.900 -14.617.855İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.382.841 -14.817.384İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 78.059 199.529Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -17.450.678 -20.147.260Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -12.648.352 -5.089.290Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.382.350 14.231.814İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 738.197İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.382.350 13.493.617Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 260.713 1.385.416Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.965.426 16.771.908İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 5.367.539 16.900.907İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -402.113 -128.999Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -3.012.792 -180.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler704.179 -1.810.927Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -307.069 -1.593.215Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 1.011.248 -217.712Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-215.110 -3.612.822Ödenen Temettüler30 -616.780 -616.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 338.387Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 818YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.818.519 -2.873.651Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.084.919Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 3.084.919Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.903.438 -2.873.651Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.946.434 -2.873.651Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -957.004FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.559.142 7.963.281İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları57.694İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları30 57.694Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26.395.996 7.905.587Kredilerden Nakit Girişleri45 26.395.996 7.905.587Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları493.793Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 493.793Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -1.229.375Ödenen Faiz45 -22.101.272YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-752.880 860.846Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-752.880 860.846DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 7.334.568 3.336.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 6.581.688 4.196.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 6.581.688 7.334.568Ticari Alacaklar7 22.369.524 26.407.602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 600.245İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 21.769.279 26.407.602Diğer Alacaklar9 23.500.940 26.969.685İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 23.113.883 26.496.724İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 387.057 472.961Stoklar10 100.483.401 83.032.723Peşin Ödenmiş Giderler12 33.097.786 20.249.513İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 33.097.786 20.249.513Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 704.647 32.321Diğer Dönen Varlıklar29 2.721.495 2.414.426ARA TOPLAM189.459.481 166.440.838TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR189.459.481 166.440.838DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 32.794 24.949İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 32.794 24.949Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 53.138.500 46.478.500Maddi Duran Varlıklar14 31.210.139 27.165.541Kullanım Hakkı Varlıkları20 585.280 4.515.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 22.087.122 21.823.040Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 22.087.122 21.823.040Peşin Ödenmiş Giderler12 813.983 1.013.904İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 813.983 1.013.904Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar39 2.219.396 3.560.111Diğer Duran Varlıklar29 13.342 13.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR110.100.556 104.595.365TOPLAM VARLIKLAR299.560.037 271.036.203KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45 61.336.301 42.591.006İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45 61.336.301 42.591.006Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 6.949.756 16.514.033İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 6.949.756 16.514.033Ticari Borçlar7 47.182.298 40.240.569İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 47.182.298 40.240.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.140.472 879.759Diğer Borçlar9 56.774.788 51.670.982İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 55.927.465 50.559.926İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 847.323 1.111.056Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)760.545 3.773.337İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 760.545 3.773.337Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39 110.805Kısa Vadeli Karşılıklar25 735.177 121.950Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 735.177 121.950Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 1.066.484 17.087ARA TOPLAM175.945.821 155.919.528TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER175.945.821 155.919.528UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45 34.956.412 17.741.434İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45 34.956.412 17.741.434Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.993.198 2.345.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.480.570 1.833.264Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 512.628 512.628Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 2.649.687 2.353.523TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.599.297 22.440.849TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER216.545.118 178.360.377ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.472.188 59.000.338Ödenmiş Sermaye30 90.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.828 4.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 1.016.481 1.016.481Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -62.264.781 -62.264.781Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.691.635 17.691.635Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17.691.635 17.691.635Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 18.233.992 18.233.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -542.357 -542.357Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 421.636 309.943Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 29.600.804 -1.550.439Net Dönem Karı veya Zararı30 -8.998.415 13.792.671Kontrol Gücü Olmayan Paylar15.542.731 33.675.488TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.014.919 92.675.826TOPLAM KAYNAKLAR299.560.037 271.036.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 143.863.877 134.311.073 41.557.057 44.003.511Satışların Maliyeti31 -116.663.130 -106.697.022 -32.453.999 -34.099.039TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.200.747 27.614.051 9.103.058 9.904.472BRÜT KAR (ZARAR)27.200.747 27.614.051 9.103.058 9.904.472Genel Yönetim Giderleri33 -7.994.966 -9.136.948 -2.880.229 -3.823.678Pazarlama Giderleri33 -4.749.498 -4.878.391 -1.485.269 -1.636.006Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 6.645.066 5.787.997 1.976.662 3.099.821Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -11.945.295 -4.207.787 -5.264.321 -925.069ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.156.054 15.178.922 1.449.901 6.619.540Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.184.967 6.676.734 109.100TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -20.879 144.376FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.320.142 21.855.656 1.703.377 6.619.540Finansman Gelirleri36 3.507.462 3.995.892 907.009 2.429.019Finansman Giderleri36 -22.101.272 -11.418.447 -9.832.971 -2.519.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.273.668 14.433.101 -7.222.585 6.528.880Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.715.878 333.166 526.811 168.938Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -79.000 -151.432 164.989 -148.253Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 -1.636.878 484.598 361.822 317.191SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.989.546 14.766.267 -6.695.774 6.697.818DÖNEM KARI (ZARARI)-8.989.546 14.766.267 -6.695.774 6.697.818Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.869 3.495.091 -23.317 996.680Ana Ortaklık Payları-8.998.415 11.271.176 -6.672.457 5.701.138Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başın kazanç (zarar) 40 -0,00100000 0,00130000 -0,00070000 0,00060000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 4.830.152 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 5.366.835Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39 -536.683Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 4.830.152 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.989.546 19.596.419 -6.695.774 6.697.818Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.869 3.495.091 -23.317 996.680Ana Ortaklık Payları-8.998.415 16.101.328 -6.672.457 5.701.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887454BIST