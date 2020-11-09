***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:40
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.958 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.860 71.832.231
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.958 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.860 71.832.231
Transferler
30 -38.149 -5.204.761 5.242.910
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 11.271.176 16.101.328 3.495.091 19.596.419
Dönem Karı (Zararı)
30 11.271.176 11.271.176 3.495.091 14.766.267
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 4.830.152 4.830.152
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 57.694 57.694 57.694
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -616.780 -616.780
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -466.956 309.943 -1.512.290 11.271.176 56.592.393 34.277.171 90.869.564
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.762.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 -8.998.415 -8.998.415 -18.132.757 -27.131.172
Dönem Karı (Zararı)
30 -8.998.415 -8.998.415 -18.132.757 -27.131.172
Kar Payları
30 17.470.265 17.470.265 17.470.265
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 421.636 29.600.804 -8.998.415 67.472.188 15.542.731 83.014.919
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-493.503 -4.228.784
Dönem Karı (Zararı)
-8.989.546 14.766.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.366.421 -3.149.021
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 2.875.097 1.628.975
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.680.879
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 -20.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 -6.660.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.044.096 1.368.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 308.919 1.368.203
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
613.227
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 121.950
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.202.714 136.277
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -687.312 -102.803
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 22.890.026 239.080
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.366.835 -6.676.734
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -5.366.835 -6.676.734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 853.748 394.258
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.438.480
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.001.577
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.436.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.591.985 -15.230.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.746.269 -5.773.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -600.245 6.807.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.346.514 -12.580.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.460.900 -14.617.855
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.382.841 -14.817.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 78.059 199.529
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -17.450.678 -20.147.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -12.648.352 -5.089.290
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.382.350 14.231.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 738.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.382.350 13.493.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 260.713 1.385.416
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.965.426 16.771.908
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.367.539 16.900.907
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -402.113 -128.999
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -3.012.792 -180.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
704.179 -1.810.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -307.069 -1.593.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 1.011.248 -217.712
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-215.110 -3.612.822
Ödenen Temettüler
30 -616.780 -616.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 338.387
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 818
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.818.519 -2.873.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.084.919
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 3.084.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.903.438 -2.873.651
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.946.434 -2.873.651
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -957.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.559.142 7.963.281
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
57.694
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 57.694
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.395.996 7.905.587
Kredilerden Nakit Girişleri
45 26.395.996 7.905.587
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
493.793
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 493.793
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -1.229.375
Ödenen Faiz
45 -22.101.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-752.880 860.846
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-752.880 860.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 7.334.568 3.336.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 6.581.688 4.196.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 6.581.688 7.334.568
Ticari Alacaklar
7 22.369.524 26.407.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 600.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 21.769.279 26.407.602
Diğer Alacaklar
9 23.500.940 26.969.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.113.883 26.496.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 387.057 472.961
Stoklar
10 100.483.401 83.032.723
Peşin Ödenmiş Giderler
12 33.097.786 20.249.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 33.097.786 20.249.513
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 704.647 32.321
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.721.495 2.414.426
ARA TOPLAM
189.459.481 166.440.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
189.459.481 166.440.838
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 32.794 24.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 32.794 24.949
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 53.138.500 46.478.500
Maddi Duran Varlıklar
14 31.210.139 27.165.541
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 585.280 4.515.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 22.087.122 21.823.040
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 22.087.122 21.823.040
Peşin Ödenmiş Giderler
12 813.983 1.013.904
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 813.983 1.013.904
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
39 2.219.396 3.560.111
Diğer Duran Varlıklar
29 13.342 13.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.100.556 104.595.365
TOPLAM VARLIKLAR
299.560.037 271.036.203
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 61.336.301 42.591.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 61.336.301 42.591.006
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 6.949.756 16.514.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 6.949.756 16.514.033
Ticari Borçlar
7 47.182.298 40.240.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 47.182.298 40.240.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.140.472 879.759
Diğer Borçlar
9 56.774.788 51.670.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 55.927.465 50.559.926
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 847.323 1.111.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
760.545 3.773.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 760.545 3.773.337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 110.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.177 121.950
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.177 121.950
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.066.484 17.087
ARA TOPLAM
175.945.821 155.919.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.945.821 155.919.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 34.956.412 17.741.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 34.956.412 17.741.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.993.198 2.345.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.480.570 1.833.264
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 512.628 512.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 2.649.687 2.353.523
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.599.297 22.440.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
216.545.118 178.360.377
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.472.188 59.000.338
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.016.481 1.016.481
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781 -62.264.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.691.635 17.691.635
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.691.635 17.691.635
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 18.233.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -542.357 -542.357
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 421.636 309.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 29.600.804 -1.550.439
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -8.998.415 13.792.671
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.542.731 33.675.488
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.014.919 92.675.826
TOPLAM KAYNAKLAR
299.560.037 271.036.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 143.863.877 134.311.073 41.557.057 44.003.511
Satışların Maliyeti
31 -116.663.130 -106.697.022 -32.453.999 -34.099.039
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.200.747 27.614.051 9.103.058 9.904.472
BRÜT KAR (ZARAR)
27.200.747 27.614.051 9.103.058 9.904.472
Genel Yönetim Giderleri
33 -7.994.966 -9.136.948 -2.880.229 -3.823.678
Pazarlama Giderleri
33 -4.749.498 -4.878.391 -1.485.269 -1.636.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 6.645.066 5.787.997 1.976.662 3.099.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -11.945.295 -4.207.787 -5.264.321 -925.069
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.156.054 15.178.922 1.449.901 6.619.540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.184.967 6.676.734 109.100
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -20.879 144.376
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.320.142 21.855.656 1.703.377 6.619.540
Finansman Gelirleri
36 3.507.462 3.995.892 907.009 2.429.019
Finansman Giderleri
36 -22.101.272 -11.418.447 -9.832.971 -2.519.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.273.668 14.433.101 -7.222.585 6.528.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.715.878 333.166 526.811 168.938
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -79.000 -151.432 164.989 -148.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -1.636.878 484.598 361.822 317.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.989.546 14.766.267 -6.695.774 6.697.818
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.989.546 14.766.267 -6.695.774 6.697.818
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.869 3.495.091 -23.317 996.680
Ana Ortaklık Payları
-8.998.415 11.271.176 -6.672.457 5.701.138
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başın kazanç (zarar) 40 -0,00100000 0,00130000 -0,00070000 0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 4.830.152 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 5.366.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 -536.683
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 4.830.152 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.989.546 19.596.419 -6.695.774 6.697.818
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.869 3.495.091 -23.317 996.680
Ana Ortaklık Payları
-8.998.415 16.101.328 -6.672.457 5.701.138
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887454
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