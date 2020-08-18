***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarGelir TablosuDeğişikliğin NedeniGelir Tablosunda cari dönem 3 aylık ve önceki dönem 3 aylık kalemlerinin sehven 0 olarak görünmesi nedeniyle yapılan düzeltmedir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin Gelir Tablosunda01.04.2020-30.06.2020 ve 01.04.2019-30.06.2019 dönem kalemlerinin sehven 0 olarak görünmesi nedeniyle düzeltme bildirimi yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869848BIST