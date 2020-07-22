***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 19.06.2020Genel Kurul Tarihi 22.07.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62 Menemen/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 22 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - Dilek ve temenniler.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebi ile, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı ertelenmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AVOD2019 AGRUBU ERTELEME TUTANAGI.pdf - TutanakEK: 2 AVOD2019 A GRUBU HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Temmuz 2020 günü saat 15:00 de, Şirket merkezi olan "Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/ İZMİR" adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861182BIST