***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.07.2020 16:03
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 19.06.2020
Genel Kurul Tarihi 22.07.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62 Menemen/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 22 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebi ile, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı ertelenmiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AVOD2019 AGRUBU ERTELEME TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 AVOD2019 A GRUBU HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Temmuz 2020 günü saat 15:00 de, Şirket merkezi olan "Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/ İZMİR" adresinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861182
BIST