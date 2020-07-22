***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 22.07.2020Genel Kurul Tarihi 20.08.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,4 - 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - 2020 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,11 - 2019 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Şirket Yönetim Kurulu'nun kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım programına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.16 - Sermaye Piyasası Kurulu süreçleri ile ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi17 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Genel Kurul Ilan ve Gundemı.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 Genel Kurul Bilgilendirme NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar22.07.2020 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulunun 22.07.2020 tarih-2020/12 kararı gereğince,20.08.2020 tarihinde saat:14 00 de Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılacaktır.Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gündeme İlişkin İlan Metni ile Bilgilendirme Dökümanları ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861201BIST