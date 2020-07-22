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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.07.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 22.07.2020
Genel Kurul Tarihi 20.08.2020
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 20 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Dilek ve temenniler.
Ek Açıklamalar
22.07.2020 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiği için 2019 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı da ertelenmiştir. Yönetim Kurulunun 22.07.2020 tarih-2020/12 kararı gereğince 2019 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.08.2020 tarihinde saat:15 30 da Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861203


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6899 8,7335 % 0,37  
Frank 7,3358 7,3800 % 0,80  
Riyal 1,8195 1,8286 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.868 26,04  
Altın Gr. 411 411 7,13  
Cumhuriyet 2.718 2.759 27,00  
Tam 2.747 2.760 44,50  
Yarım 1.334 1.350 21,80  
Çeyrek 669 676 10,90  
Gümüş.Ons 22,64 22,68 1,37  
Gümüş Gr. 5,00 5,01 0,34  
B. Petrol 44,19 44,19 -0,13  
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