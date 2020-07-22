***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.07.2020 17:01
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 22.07.2020
Genel Kurul Tarihi 20.08.2020
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 20 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Dilek ve temenniler.
Ek Açıklamalar
22.07.2020 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiği için 2019 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı da ertelenmiştir. Yönetim Kurulunun 22.07.2020 tarih-2020/12 kararı gereğince 2019 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.08.2020 tarihinde saat:15 30 da Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861203
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0325
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05411,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 7,84
|Açılış
|: 411,65
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
411,72
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|56.982.275
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6899
|8,7335
|% 0,37
|
|Frank
|7,3358
|7,3800
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8195
|1,8286
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|26,04
|
|Altın Gr.
|411
|411
|7,13
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|27,00
|
|Tam
|2.747
|2.760
|44,50
|
|Yarım
|1.334
|1.350
|21,80
|
|Çeyrek
|669
|676
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,68
|1,37
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,34
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|-0,13
|
Seans Raporu
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