***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 22.07.2020Genel Kurul Tarihi 20.08.2020Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 20 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - Dilek ve temenniler.Ek Açıklamalar22.07.2020 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiği için 2019 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı da ertelenmiştir. Yönetim Kurulunun 22.07.2020 tarih-2020/12 kararı gereğince 2019 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.08.2020 tarihinde saat:15 30 da Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861203BIST