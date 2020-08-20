***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 22.07.2020Genel Kurul Tarihi 20.08.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,4 - 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - 2020 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,11 - 2019 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Şirket Yönetim Kurulu'nun kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım programına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.16 - Sermaye Piyasası Kurulu süreçleri ile ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi17 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Genel Kurul Ilan ve Gundemı.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 Genel Kurul Bilgilendirme NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1-Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu başkanlığında, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan 'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ganimet Sevgili 'nin getirilmesine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.3-2019 yılı Bağımsız Denetim raporlarının özeti okundu ve müzakere edildi.4-2019 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.5-Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.6- Dağıtılabilir dönem karının Covıd-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketinfinansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.7-Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.Sn, Rıfat Kamaşak ve Sn Ersan Namyeter bağımsız üye olarak seçilmiştir.8-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin mevcut şekli ile kalmasına karar verilmiştir.9-Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.10-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.11-2019 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yeralan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel kurula bilgi verildi.12-2019 yılı içerisinde İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.13-2019 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2020 yılı azami bağış sınırının konsolide cironun binde biri(%0,1) oranında olması kabul edildi.14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, 2019 yılında şirketimiz lehine verilen teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili genel kurula bilgi verildi.15-Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.03.2019 ve 16.03.2020 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi ve onaylandı.16-Sermaye Piyasası Kurulu süreçleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.17-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI200820.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN 20.08.20.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.08.2020 tarihinde saat:14:00 de Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870438BIST