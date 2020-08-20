***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.08.2020 17:45
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 22.07.2020
Genel Kurul Tarihi 20.08.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - 2020 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
11 - 2019 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Şirket Yönetim Kurulu'nun kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım programına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu süreçleri ile ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Ilan ve Gundemı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019 Genel Kurul Bilgilendirme NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu başkanlığında, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan 'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ganimet Sevgili 'nin getirilmesine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3-2019 yılı Bağımsız Denetim raporlarının özeti okundu ve müzakere edildi.
4-2019 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.
5-Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
6- Dağıtılabilir dönem karının Covıd-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketin
finansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.
7-Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.Sn, Rıfat Kamaşak ve Sn Ersan Namyeter bağımsız üye olarak seçilmiştir.
8-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin mevcut şekli ile kalmasına karar verilmiştir.
9-Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
10-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
11-2019 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yeralan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel kurula bilgi verildi.
12-2019 yılı içerisinde İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13-2019 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2020 yılı azami bağış sınırının konsolide cironun binde biri(%0,1) oranında olması kabul edildi.
14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, 2019 yılında şirketimiz lehine verilen teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili genel kurula bilgi verildi.
15-Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.03.2019 ve 16.03.2020 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi ve onaylandı.
16-Sermaye Piyasası Kurulu süreçleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.
17-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI200820.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN 20.08.20.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.08.2020 tarihinde saat:14:00 de Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870438
BIST