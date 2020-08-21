***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.08.2020 15:59
ama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 22.07.2020
Genel Kurul Tarihi 20.08.2020
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 20 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 2019 yılı A Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul toplantısı, 20.08.2020 tarihinde Perşembe günü saat 15:30'da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılmıştır, Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.08.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 A GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 A GRUBU HAZİRUN 20.08.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 2019 ylıl A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870658
BIST