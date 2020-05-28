***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMENEMEN VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi Eki OlarakMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020AçıklamalarEkte yer alan 01.01.2020-31.03.2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2020 yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Menemen Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847244BIST