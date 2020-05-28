***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 13:40
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MENEMEN VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan 01.01.2020-31.03.2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2020 yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Menemen Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847244
BIST
14:11105.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 96,27
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:116,8164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0442
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
14:117,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5083
En Düşük
7,4416
14:11378,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 5,77
|Açılış
|: 378,14
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,96
|9.382.774
|% 9,98
|
|KENT
|520,70
|11.446.335
|% 9,95
|
|HLGYO
|1,67
|74.217.537
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|18.715.499
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|4.129.073
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.560.569
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|2.399.569.030
|% 2,35
|
|GARAN
|7,74
|1.591.883.850
|% 1,31
|
|PGSUS
|58,90
|831.055.995
|% -0,34
|
|ASELS
|30,04
|484.211.120
|% -0,13
|
|AKBNK
|5,64
|471.144.509
|% 0,71
|
|GARAN
|7,74
|1.591.883.850
|% 1,31
|
|THYAO
|12,62
|2.399.569.030
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,42
|209.941.386
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,21
|257.190.526
|% 0,00
|
|AVOD
|3,67
|397.491.980
|% -2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3148
|8,3565
|% 0,42
|
|Frank
|6,9920
|7,0341
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8093
|1,8183
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|15,10
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,34
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.480
|33,50
|
|Tam
|2.522
|2.556
|45,80
|
|Yarım
|1.231
|1.244
|16,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,80
|0,04
|
|B. Petrol
|35,26
|35,26
|0,66
|