***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.08.2020 16:12
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Menemen Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/08/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan 01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2020 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Menemen Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867280
BIST
17:291.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 15,45
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:297,3082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:298,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0771
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:29480,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,32
|Açılış
|: 480,47
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|283.900
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.794.160
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.074.092
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|844.111
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.062.337
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,01
|2.407.497.761
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,96
|1.468.665.331
|% 0,00
|
|GARAN
|6,59
|857.688.437
|% 0,15
|
|GUSGR
|5,62
|786.123.345
|% 2,55
|
|KARSN
|2,93
|574.639.337
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,96
|1.468.665.331
|% 0,00
|
|KARSN
|2,93
|574.639.337
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,71
|448.622.541
|% 1,88
|
|SKBNK
|1,37
|194.444.567
|% 1,48
|
|GUSGR
|5,62
|786.123.345
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5438
|9,5916
|% 0,60
|
|Frank
|7,9604
|8,0084
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9430
|1,9528
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.044
|8,33
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-22,00
|
|Tam
|3.197
|3.279
|-20,91
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,11
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,06
|
|Gümüş.Ons
|29,22
|29,25
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,88
|0,24
|
|B. Petrol
|44,99
|44,99
|0,59
|